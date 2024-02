創作やデザインなどに取り組んでいる際、アイデアがどうしても浮かばなかったり、作品がありきたりなものに見えてしまったりと、構想や作業が停滞してしまうことがあります。そのようなクリエイティブなマンネリから抜け出すための方法として、作家であり執筆や編集に関する助言を行うディレクション会社に務めるハーバート・ルイ氏が3つのヒントを提案しています。 Unconventional Strategies to Get Unstuck from a Creative Rut — Holloway https://www.holloway.com/s/cd-three-exercises-for-getting-unstuck

・関連記事

クリエイティブな人々は「他にやることがない時間」を嫌がらない傾向がある - GIGAZINE



自分の創造性を高める「毎朝のルーティン」とは? - GIGAZINE



創造性を高く保つためにクリエイターが日々心がけていることとは? - GIGAZINE



創作をしているときの不安な気持ちやネガティブな思考を乗り越える5つの方法とは? - GIGAZINE



クリエイティブな人は精神疾患になりやすいがマジシャンは一般人より精神疾患的な傾向が低い - GIGAZINE



キャラクターの特徴付けにPTSDやうつ病などの心理的問題を使うときに注意すべき点とは? - GIGAZINE



2024年02月25日 10時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.