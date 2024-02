2024年02月18日 16時30分 レビュー

BlueskyへRSSフィードの内容を自動投稿できる「rss2bsky」の使い方



「rss2bsky」はRSSフィードを元にBlueskyへ自動投稿してくれるツールとのこと。実際に試して使い勝手を確かめてみました。



nesges/rss2bsky: Post items of a RSS-Feed to Bluesky. Also contains a simple script to post a single skeet to Bluesky. Written in PHP - Codeberg.org

https://codeberg.org/nesges/rss2bsky



rss2bskyを動かすためにはBlueskyのアカウントの他に「SQLite3・CURL・SimpleXML・GD・マルチバイト文字をサポートしたPHP」「SimplePie」が必要です。今回はUbuntuで動作させるため、下記のコマンドを入力して必要なツールをインストールしました。



sudo apt install php-sqlite3 php-curl php-xml php-mbstring php-gd libphp-simplepie



ツールが用意できたら下記のコマンドでrss2bskyをダウンロードします。



git clone https://codeberg.org/nesges/rss2bsky.git cd rss2bsky



そして「cache」ディレクトリを作成し、「www-data」などサーバー用のユーザーに所有権を渡しておきます。



mkdir cache sudo chown www-data.www-data cache



続いて「lib」ディレクトリを作成し、SimplePieのコードをコピー。



mkdir lib cp /usr/share/php/simplepie/SimplePie.compiled.php lib/SimplePie.compiled.php



さらにBlueskyのログインに必要な情報を取得していきます。Blueskyにログインし、設定の「アプリパスワード」をクリック。





「アプリパスワードを追加」をクリックします。





何に使うためのパスワードなのか分かるように名前を付け、「アプリパスワードを作成」をクリック。





パスワードが表示されるのでコピーすれば準備完了です。





「config.sample.php」を「config.php」という名前に変えてコピーし、テキストエディタで開きます。



cp config.sample.php config.php vi config.php



変更が必要なのは下記の部分です。「feed-url」では投稿の元となるRSSフィードのURLを指定し、「bluesky-username」にはBlueskyのユーザー名を入力。「bluesky-password」には先ほどコピーしておいたアプリパスワードを入力し、「bluesky-language」には「ja-JP」を指定します。最後の「cache-dir」には先ほど作成した「cache」フォルダの絶対パスを入力すればOK。





変更内容を保存してエディタを閉じたら下記のコマンドでrss2bskyを起動します。



/usr/bin/php rss2bsky.php



ところが、「PHP Fatal error: Uncaught Exception: Unable to open database: bad parameter or other API misuse in~」というエラーが出て動作が止まってしまいました。どうやらcacheフォルダに書き込み権限が無いのが問題のようなので、下記のコマンドを入力します。



sudo chmod a+w cache



もう一度実行すると今度はフィードの内容が表示され、「posted」という表示が出ました。





Blueskyの画面を確認すると無事RSSフィードの内容が投稿されています。





同じRSSフィードで連続して動作させた場合でも、「already posted .. skipped(既に投稿済み .. スキップしました)」と表示されて連続投稿が防止されるようになっていました。





そのため、下記のようにcronを設定することでRSSの更新にあわせて投稿してくれるというわけです。



0 * * * * /usr/bin/php /opt/rss2bsky/rss2bsky.php > /dev/null



なお、rss2bskyには簡易的な手動投稿のためのスクリプトも付属しており、下記のコマンドで利用することができます。



./post "手動投稿のテスト!"



手動投稿の場合でもちゃんと投稿されているのが確認できました。