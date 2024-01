2024年01月30日 17時00分 メモ

中国で続々とAIモデルが承認され中国国内のAI産業は10兆円規模の市場に



IT大手のBaiduが「すべての点でGPT-4に匹敵する」という大規模言語モデル「Ernie 4.0」を発表しているように、中国も人工知能関連の産業を積極的に推進していて、いまや市場は5000億元(約10兆円)規模になっていることが明らかになりました。



又有一批大模型及应用产品通过备案

https://www.stcn.com/article/detail/1106421.html





China approves 14 large language models and enterprise applications, as Beijing favours wider AI adoption across industries | South China Morning Post

https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3250177/china-approves-14-large-language-models-and-enterprise-applications-beijing-favours-wider-ai





China approved over 40 AI models for public use since August 2023 - Neowin

https://www.neowin.net/news/china-approced-over-40-ai-models-for-public-use-since-august-2023/



中国政府は2023年8月に生成型AIの規制法案を発表して以降、40以上のAIモデルを承認してきたとのこと。初期に承認を受けた企業には通販大手のAlibabaや検索大手のBaidu、「TikTok」開発元のByteDanceなどが含まれます。



深圳証券時報や各メーカーの発表などによると、直近の2024年1月には、以下の13社14種類のAIモデルが承認されています。



・第四范式「式説(式说)」

・「零一万物(01.AI)」

・銜遠科技(衔远科技)「品商」「摹小仙」

・識因知能(识因智能)「一叶軽舟(一叶轻舟)」

・小米(Xiaomi)「小愛同学AI助手(小爱同学AI助手)」※AIアシスタント

・知連招聘(智联招聘)「AI改簡暦(AI改简历)」

・BOSS直聘「南北閣(南北阁)」

・脈脈(脉脉)「智能問答(智能问答)」※新機能

・什幺値得買(什么值得买)「AI問答机器人(AI问答机器人)」

・步刻科技「微步情報知能(微步情报智脑)」

・新壱科技(新壹科技)「新壱視頻(新壹视频)」

・創思遠達(创思远达)「魔方」

・掌閲(掌阅)「閲愛聊(阅爱聊)」※微信小程序(WeChatミニプログラム)



調査会社・IDCによれば、2022年の世界の人工知能技術への投資額は1288億ドル(約18兆9700億円)、2023年は19.6%増加して1540億ドル(約22兆6800億円)と予想されています。





一方で、中国の工業情報化部のデータによれば、中国の人工知能産業の規模は5000億元(約10兆3800億円)で、企業数は4400社に上るとのこと。特に大規模言語モデルの分野が急速に発展しており、2023年には前年比110%増の21億ドル(約3093億円)規模に成長し、世界全体の10%を占めることになると予想されているそうです。



今後、さらに人工知能市場は拡大し、2024年は世界全体で6158億ドル(約90兆7200億円)規模に、中国だけでも7993億元(約16兆5900億円)規模になると予想されています。このうち、大規模言語モデルの市場は中国で216億元(約4480億円)規模、全世界では280億ドル(約4兆1200億円)規模と、引き続き2ケタ成長が見込まれています。