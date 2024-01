2024年01月13日 16時00分 ゲーム

Appleのゲームサブスクリプション「Apple Arcade」はSteamやNintendo Switch Onlineと同等のユーザー規模に達していることが調査により明らかに



Appleのゲームサブスクリプションサービス「Apple Arcade」のユーザー規模が、Nintendo Switch OnlineやSteamと同等に達していることが、調査企業・MIDiA Researchの調査データにより明らかになりました。



For years, we said to take games efforts of these companies seriously – now they are serious players

https://www.midiaresearch.com/blog/for-years-we-said-to-take-games-efforts-of-these-companies-seriously-now-they-are-serious-players



AppleのApple ArcadeやNetflixなど、サブスクリプションサービスでゲームアプリを配信するというサービスが増えつつありますが、このようなビジネスモデルに対してゲーム業界はこれまでかなり懐疑的あるいは冷笑的で、「この種のサービスで提供されるゲームは本格的なゲームアプリではないため、本物のゲーマーを惹きつけることはできない」といった意見が一般的でした。



しかし、NetflixやApple Arcadeがモバイルゲーマーにとってかなり魅力的なものとなりつつあるとMIDiA Research。具体的に「ゲームがどれだけのお金を稼いでいるか?」ではなく、近年ゲーム業界で注目されている「ユーザーがどれだけ時間を費やしているか?」に着目し、NetflixとApple Arcadeの躍進を指摘しています。





Apple Arcadeはわずか数年でしっかりとした足場を築くことに成功したと、MIDiA Researchは指摘。2023年第4四半期に実施されたMIDiA Researchの調査によると、アメリカの消費者の10%が毎週Apple Arcadeを使用していることが明らかになっており、これはNintendo Switchのゲームし放題サブスクリプションサービスであるNintendo Switch Online(11%)や、PCゲームプラットフォーム・Steam(11%)のユーザー規模と同等です。



競合サービスであるUbisfotのゲームサブスクリプションサービス・Ubisoft+(5%)やNVIDIAのクラウドゲームサービス・GeForce NOW(4%)と比べると、Apple Arcadeのユーザー規模は約2倍に達しています。





Netflixの場合、Netflixユーザーが無料でダウンロード可能なゲームの総ダウンロード数は増加傾向にあり、別の調査会社であるSensor Towerによると、2023年のNetflixゲームアプリのダウンロード数は前年比で180%も増加しているそうです。これは「ユーザーがどれだけ時間を費やしているか?」を示すデータではありませんが、Netflixゲームアプリを試してみたいと考えているゲーマーの数が増えていることは明らか。



また、Netflixゲームアプリのバリエーションは増加しており、グランド・セフト・オートシリーズのタイトルや、Appleの公式アプリストアであるApp Storeでも人気のスポーツゲームアプリであるFootball Manager 2024など、注目タイトルが続々登場しつつあります。この他、NetflixはオリジナルのAAAゲームの開発に取り組んでいるという報道もあり、Netflixが今後もゲーム分野に注力していくことは明らかです。



さらに、Netflixがゲーム内課金や広告の実験を開始するという報道もあります。Netflixはゲーマーからゲームに費やす時間とお金を搾り取るのに十分なユーザーベースを既に確保できていると考えていても不思議ではありません。そのため、Netflixがオリジナルゲームを開発してより多くのゲーマーを確保するようになれば、従来のゲーム会社にとってNetflixがより大きな問題になることは明らかであるとMIDiA Researchは指摘しています。





AppleとNetflixはどちらも豊富な資金を投じてサブスクリプションサービスの一部としてさまざまなゲームアプリを提供してきました。これによりAppleとNetflixのゲームアプリを使用するユーザー数は着実に増えており、これに伴いAppleおよびNetflixがゲームビジネスにより多くの時間と資金を投じるようになりつつあります。



MIDiA Researchは「伝統的に非ゲーム系のテクノロジー企業がゲーム分野で成長すればするほど、純粋なゲームを専門とする企業が将来的に彼らと提携しようとする際に直面する契約条件は厳しくなる」と警告し、近い将来Apple ArcadeとNetflixゲームアプリがさらに勢いを増すと考えると、最善のアドバイスは「相互に有益な関係とパートナーシップを促進する方法をできるだけ早く考えること」であると述べました。