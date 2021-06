2021年06月16日 23時00分 ゲーム

スマホゲームのダウンロード数はコロナ以前から30%増加し課金額は40%増えた



モバイル市場の分析プラットフォームを手がけるApp Annieが、IT関連の市場調査会社であるIDCと共同で、2021年のゲーム市場の動向をまとめたレポートを発表しました。このレポートにより、モバイルゲーム市場がPCや据え置きゲーム機といった他のゲーム市場を大きく突き放す成長を遂げていることが分かりました。



2021 Gaming Spotlight: The Trends You Need to Know Across Mobile, Console, Handheld and PC/Mac Gaming

https://www.appannie.com/en/insights/mobile-gaming/2021-gaming-spotlight/



App Annie/IDC: Mobile gaming downloads rose 30% in Q1 2021 and spending was up 40% | VentureBeat

https://venturebeat.com/2021/06/15/app-annie-idc-mobile-gaming-downloads-rose-30-in-q1-2021-and-spending-was-up-40/



以下は、全世界における消費者支出の推移をゲーム市場ごとにまとめたグラフです。赤色の線で示されたモバイルゲーム市場に対する消費者支出は、2021年に1200億ドル(約13兆2100億円)に達し、PCゲーム市場の410億ドル(約4兆5100億円/黒色)や据置ゲーム機の390億ドル(約4兆2900億円/灰色)、携帯ゲーム機の40億ドル(約4400億円/青色)といった他のゲーム市場を圧倒しました。





App Annieによると、2021年におけるゲーム市場全体への消費者支出は合計2040億ドル(約22兆4600億円)に上ると見込まれているとのこと。前述のとおり、モバイルゲーム市場だけで全体の半分以上に当たる1200億ドル規模に達していることから、「モバイルゲーム市場が世界のゲーム市場をけん引している」と、App Annieは指摘しています。



また、ROBLOXや原神など、プラットフォームの垣根を越えて対戦や協力プレイが可能なクロスプレイ機能を備えたゲームが人気を博していることから、App Annieは「クロスプラットフォームでのプレイは単に目新しいだけでなく、持続的な成長に不可欠な要素であることも示された」と述べました。



モバイルゲーム市場は、2020年に発生した新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降も好調な成長を遂げました。以下は、2019年第1四半期以降における1週間ごとのダウンロード数(上)と消費者支出(下)を四半期ごとに示したグラフです。2021年第1四半期におけるダウンロード数は2019年第4四半期比で30%、消費者支出は40%増加しました。





IT系ニュースサイトのVentureBeatによると、2021年には都市封鎖が解除され、スポーツなどゲーム以外のエンターテインメントが続々と解禁されると見られることから、ゲーム業界には「モバイルゲーム市場の成長は止まるだろう」と弱気な見方をする人もいるとのこと。一方、App Annieは「2021年を通してモバイルゲーム市場の収益は20%増加する」と強気な姿勢を崩していません。



App Annieのセオドア・クランツCEOはVentureBeatに対し、「『ポストコロナ』の時代に移行して、人々が外出できるようになれば、ゲーム市場の成長が多少鈍るかもしれません。しかし、これまでのところその兆候を示すデータはありません。むしろ、ゲーム市場は他のエンターテインメントとの直接的な競争力を高めてきているように思えます。Netflixがゲーム市場に進出しようとしているのがその表れでしょう」とコメントしました。