スーパーマリオメーカー2の通信は解析済みで全データを取得するためのAPIが構築済み、任意のコースをウェブ上で閲覧可能

・関連記事

ニンテンドー3DSとWii Uが予定より早くオンラインプレイできなくなっていることが明らかに - GIGAZINE



世界中のマリオ職人たちがつくったオリジナルコースがあそべる「スーパーマリオメーカー 2」で人気のコースをプレイしてみた - GIGAZINE



発売から2週間足らずで200万種類以上投稿された「スーパーマリオメーカー2」の個性豊かなコースまとめ - GIGAZINE



協力プレイ必須なスーパーマリオメーカー2の激ムズコースが超難易度過ぎて友情クラッシャーになること間違いなし - GIGAZINE



約25年にわたってマリオの声優を務めたチャールズ・マーティネー氏の後任となる声優が発表される - GIGAZINE

2024年01月13日 18時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.