2023年11月30日 10時36分 メモ

Netflixがゲーム「GTA:トリロジー:決定版」をサブスクリプション加入者向けに配信予定



「グランド・セフト・オート(GTA)」過去3作をリマスターしてひとまとめにしたゲーム「グランド・セフト・オート:トリロジー:決定版」のスマートフォン版がNetflix加入者向けに配信されることがわかりました。



'Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition' Arrives on Netflix December 14 - About Netflix

https://about.netflix.com/en/news/grand-theft-auto-the-trilogy-the-definitive-edition-arrives-on-netflix



Netflix gets its biggest games yet with GTA trilogy in December - The Verge

https://www.theverge.com/2023/11/29/23981068/netflix-gta-trilogy-definitive-edition-mobile-release-date



「グランド・セフト・オート:トリロジー:決定版」は、2001年発売の「グランド・セフト・オートIII」、2002年発売の「グランド・セフト・オート・バイスシティ」、2004年発売の「グランド・セフト・オート・サンアンドレアス」にテクスチャの高解像度化や追加ライティングなどを施して1作にまとめたリマスター版です。2021年からすでにPCやコンソール向けに配信されていて、スマートフォン版が2023年内までに登場することが告知されていました。





2023年11月30日、「グランド・セフト・オート:トリロジー:決定版」がNetflix加入者向けに配信されることがNetflixから発表されました。加入者は、Netflixのモバイルアプリストア「Netflixゲーム」か、App StoreまたはGoogle Playを通じて無料で入手可能。「グランド・セフト・オートIII – NETFLIX(Google Play/App Store)」「グランド・セフト・オート:バイスシティ – NETFLIX(Google Play/App Store)」「グランド・セフト・オート:サンアンドレアス NETFLIX(Google Play/App Store)」というタイトルで3作別々にストアページが用意されています。



Netflixは動画配信だけでなくゲームへの取り組みにも注力していて、2024年には 「Katana Zero」「Death's Door」「Hades」などの人気作をスマートフォン向けに配信する予定。





2023年8月にはテレビでゲームをプレイするためのアプリ「Netflix Game Controller」をリリースし、スマートフォンをコントローラーに見立ててゲームをプレイできるようにしました。



