夜行バスで東京駅に朝早く着いたら駅構内のタイ料理屋「mango tree kitchen GAPAO」で安価にスタミナチャージがオススメ

・関連記事

東京駅で極太・生米麺の本格パッタイが食べられるパッタイ専門店「マンゴツリーキッチン パッタイ」試食レビュー - GIGAZINE



「カツカレー」発祥の店・銀座スイスで「千葉さんのカツレツカレー スペシャルバージョン」を食べてきた - GIGAZINE



どっしりぎっしりの粒あんとたっぷりバターで甘ヘビーな岡田謹製あんバタ屋「あんバタロール」を食べてみた - GIGAZINE



銘菓「萩の月」の東京駅限定商品をオリジナルと食べ比べてみた - GIGAZINE



東京駅ホーム唯一の立ち食いそば「東京グル麺」を閉店前に食べてきた - GIGAZINE



東京駅の赤レンガを原寸大で再現した22cmのケーキ、ベルン「レンガのお菓子」を食べてみた - GIGAZINE



2023年12月29日 06時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.