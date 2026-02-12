2026年02月12日 17時00分 試食

東京ラーメンストリートの「斑鳩」はこんな感じ、魚介豚骨でドデカいメンマが特徴的



東京駅の地下には数多くの飲食店があり、電車や新幹線の待ち時間に便利です。数ある飲食店のうち、東京ラーメンストリートの「斑鳩」でラーメンを食べてきたので見た目や味をまとめてみました。



九段斑鳩公式ホームページ

https://www.ikaruga.tokyo/



東京駅 斑鳩 ｜ ショップガイド ｜ 東京駅一番街

https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/shop/detail/?cd=000040



斑鳩は東京駅地下の東京ラーメンストリートにあります。





東京ラーメンストリートには10店舗ものラーメン屋が集まっており、家系や豚骨など多種多様な味を楽しめます。今回は魚介豚骨が食べたい気分だったので斑鳩を選びました。





まず食券を買います。





超濃厚東京駅らー麺(税込1350円)と炙り肉ご飯(税込570円)を注文しました。なお、価格や盛り付けは2026年2月8日時点の情報です。





これが超濃厚東京駅らー麺です。半分に切った煮卵、チャーシュー、なると巻、メンマ、海苔がトッピングされています。





豚骨魚介スープに背脂が浮いていて濃厚な味わい。豚骨に負けないくらいかつお節やさば節の味が濃く、一口飲むだけでガツンと濃厚なうま味が広がります。札幌ラーメンのように油分がフタになって温かさを閉じ込めていて、湯気が立っていないのにスープはアツアツでした。





麺はストレートタイプ。スープがよく絡んで食べ応え十分です。





チャーシューはロール状の豚バラを輪切りにしたタイプ。柔らかく煮込まれていました。





一般的なラーメンのメンマと比べて明らかにデカいメンマが入っていました。ジョキジョキした食感でいいアクセントになります。豚骨や背脂の味も濃いのですが、魚介だしの味がとにかく強く、食べ終わった後も口の中に魚介のうま味がしばらく残りました。





炙り肉ご飯には温玉が付いてきます。





ご飯の上に炙り肉とネギと海苔がのっていて、食べるラー油のようなニンニクフレーク入り辛口調味料もかかっています。





肉は甘口のタレを絡めた状態で焼かれており、ピリ辛調味料と合わさって全体的に甘辛な味付けになっています。ニンニクのパンチも強めな味の濃いサイドメニューです。





温玉を割って黄身を絡めると味がマイルドになります。





斑鳩の情報は公式Xや公式Instagramでも発信されています。



九段 斑鳩（いかるが）（@IkarugaKudan）さん / X

https://x.com/IkarugaKudan/



九段 斑鳩（いかるが）公式インスタグラム(@kudan_ikaruga) • Instagram写真と動画

https://www.instagram.com/kudan_ikaruga/

