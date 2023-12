I just bought a 2024 Chevy Tahoe for $1. pic.twitter.com/aq4wDitvQW

Chevy Dealer's AI Chatbot Allegedly Sold A New Tahoe For $1, Recommended Fords - The Autopian https://www.theautopian.com/chevy-dealers-ai-chatbot-allegedly-recommended-fords-gave-free-access-to-chatgpt/ GMのディーラーであるシボレー・オブ・ワトソンビルのウェブサイトでは、顧客に情報を提供するために、ChatGPTを使用したカスタムチャットボットへのアクセスが提供されていました。これに目を付けたテクノロジー系起業家のクリス・バッケ氏は、GMが製造する シボレー・タホ の2024年型をたった1ドルで購入する契約に、チャットボットを同意させることに成功したと報告しています。

AIは多種多様な業界に多大なメリットをもたらしており、顧客とのやり取りにAI搭載チャットボットを用いる企業も増えています。そんな中、カリフォルニア州 ワトソンビル にあるゼネラル・モーターズ(GM)のディーラーが公開したチャットボットが、ユーザーの巧みな誘導に乗せられて2024年登場の新型SUVをわずか「1ドル(約144円)」で販売することに同意してしまったと報告されています。 GM Dealer Chat Bot Agrees To Sell 2024 Chevy Tahoe For $1 https://gmauthority.com/blog/2023/12/gm-dealer-chat-bot-agrees-to-sell-2024-chevy-tahoe-for-1/

2023年12月20日 17時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, 乗り物, Posted by log1h_ik

