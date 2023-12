Amazonの「AIによるカスタマーレビュー要約」機能の結果がネガティブ寄りで販売業者から不満の声

大手通販サイト・Amazonでは、2023年夏からカスタマーレビューの内容をAIが3行程度に要約してくれる機能が加わりました。一見、要点だけをかんたんに把握できるいい機能に思えるのですが、実際のところは、カスタマーレビュー全体からするとわずかしかないような批判的意見が取り上げられ、販売業者にとってはうれしくない状況になっていることが報告されています。 Misleading AI Product Reviews on Amazon Spook Sellers During Holiday Season - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-19/misleading-ai-product-reviews-on-amazon-spook-sellers-during-holiday-season

2023年12月20日 16時22分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

