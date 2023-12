2023年12月20日 19時00分 乗り物

テスラのドライバーは主要な自動車ブランドの中で最も事故率が高い



テスラは2022年のEV市場で首位のシェア率を誇る自動車メーカーですが、完全自動運転(Full Self-Driving:FSD)機能の使用中に発生した死亡事故にまつわる訴訟や、危険性が見つかったことによる大規模なリコール問題など、車両の安全性にたびたび疑問が呈されています。自動車ローンなどのオンライン融資大手であるLendingTreeの調査により、テスラ車のドライバーは主要ブランドの中で最も交通事故率が高いことが示されました。



Ram, Tesla and Subaru Have the Worst Drivers | LendingTree

https://www.lendingtree.com/insurance/brand-incidents-study/



New Study Finds Tesla Has the Highest Accident Rate of All Brands

https://www.thedrive.com/news/tesla-drivers-have-the-highest-crash-rate-of-any-brand-study



LendingTreeが2022年11月14日から2023年11月14日の期間の保険見積もりデータを分析したところ、テスラ車の事故率はドライバー1000人当たり23.54件で、調査対象となった30のトップブランドの中で1位でした。1000人当たりの事故率が20件を超えたのは、テスラ以外ではダッジ・ラムの22.76件とスバルの20.9件だけだったとのことです。





テスラ車は、交通事故だけでなくスピード違反や飲酒運転、その他の取り締まり記録を含めた総合的な問題発生率もドライバー1000人当たり31.13件と高く、ワースト1位のダッジ・ラム(32.9件)に次ぐ第2位でした。



以下は、問題発生率のワースト10位までをまとめたランキングです。1位がダッジ・ラム、2位がテスラ、3位がスバルで、フォルクスワーゲンやマツダがこれに続きました。





アメリカのドライバーがこれらのメーカーの車でよく問題を起こすのは、自動車の加速性能に理由があるかもしれないとLendingTreeは分析しています。例えば、ダッジ・ラムのピックアップトラックであるRam 1500は停止状態から時速60マイル(時速約96km)まで7.4秒という加速で注目されているほか、 Kelley Blue Bookが作成した2023年版EV最速ランキングでは上位10の車種のうち4つがテスラ車で占められているとのこと。



一方、LendingTreeは交通事故でテスラ車がトップになってしまった理由は不明としていますが、今回の調査結果を取り上げた自動車ニュースサイト・The Driveは「テスラのオートパイロット機能、特にオートステアリング機能が原因かもしれない」と述べています。



事実、アメリカ運輸省高速道路交通安全局(NHTSA)がテスラに対して実施した2年間の調査では、正面衝突や不注意によるシステム解除などを原因とするオートパイロットがらみの衝突事故が322件起きたことが突き止められているとのこと。こうした問題により、テスラがアメリカで製造したほぼすべての車両に相当する約200万台がリコールの対象となりました。



テスラのオートパイロット搭載車両がすべてリコール対象に、リコール対象の車両は200万台超に - GIGAZINE





LendingTreeの調査では他にも、フォード・モーターのブランドであるマーキュリーのドライバーの問題発生率は1000人当たり15.82件で最も成績が優秀だったことや、BMWのドライバーの飲酒運転率は1000人当たり3.13件で頭一つ抜けており、1.72件で第2位のダッジ・ラムに対してほぼ2倍であることなどが判明しています。