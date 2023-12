Appleがサードパーティーアプリのサブスクとファミリー共有で虚偽の説明をしたとして訴えられた件で35億円超の和解金支払いに同意

Apple Settles Family Sharing Subscription Lawsuit - MacRumors https://www.macrumors.com/2023/12/15/apple-settles-family-sharing-lawsuit/ Apple is settling a class action lawsuit over Family Sharing for $25 million https://www.engadget.com/apple-is-settling-a-class-action-lawsuit-over-family-sharing-for-25-million-235208522.html Appleの提供するファミリー共有は、ユーザーとその家族(5人まで)がiTunes、Apple Books、App Storeなどで購入したコンテンツや、iCloudのストレージプラン、家族の写真アルバムを共有することが可能になるという機能です。

・関連記事

Appleが親の課した時間制限を超えて子どもがアプリやゲームを使用できるようになるスクリーンタイムのバグを認めたものの修正は難航か - GIGAZINE



Appleが「児童性的虐待資料検出はプライバシーを損なうものではない」とFAQを発表 - GIGAZINE



AppleがiPhoneの写真やメッセージをスキャンして児童の性的搾取を防ぐと発表、電子フロンティア財団などから「ユーザーのセキュリティとプライバシーを損なう」という抗議の声も - GIGAZINE



無料でApple Musicを自動更新せずに3ヶ月間だけ使い倒す方法 - GIGAZINE



Appleが「これまでで最も大規模なバージョンアップ」と明言するiOS8の新機能まとめ - GIGAZINE



2023年12月18日 11時57分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.