ポルノ動画メーカーが1万人超の違法ダウンロード犯に訴状を送り付け年間数十億円を回収、ただし「IPアドレスを元に住所を割り出して金銭を要求するのは雑すぎるし脅迫に近い」という指摘も

インターネット上ではポルノ動画の違法ダウンロードは長年にわったて横行しています。ポルノ動画メーカーのStrike 3 Holdingsは2017年以降に1万件超えの訴状を違法ダウンロード犯に送りつけており、年間数十億円を回収していると報じられています。一方でStrike 3 Holdingsの手法には「違法ダウンロード犯の特定手段が雑すぎる」という指摘も寄せられています。 Hiltzik: This porn company profits by shaming porn consumers - Los Angeles Times https://www.latimes.com/business/story/2023-12-12/column-this-porn-company-makes-millions-by-shaming-porn-consumers インターネット上にはポルノ動画を違法に共有するコミュニティが存在しており、数多くの人々がポルノ動画を違法ダウンロードしているとされています。Strike 3 Holdingsは2017年以降に「被告がBitTorrent経由でポルノ動画を違法ダウンロードした」と主張する訴状を1万2440件以上提出しているとのこと。Strike 3 Holdingsは2023年に限っても3311件の訴状を提出しており、多いときには1日で60件の訴状を提出することもあります。

