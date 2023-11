YouTubeにブロックされない広告ブロッカーの人気が急上昇

YouTubeはインターネット上に表示される広告を削除してしまう広告ブロッカーの利用を原則禁止としており、広告ブロッカーの利用者に対して警告を表示するなど、規制を強化しています。こうしたユーザーの一部は広告ブロッカーをオフにするという選択を行わず、YouTubeに目を付けられていない別の広告ブロッカーを導入し始めていることが明らかになっています。 YouTube's plan backfires, people are installing better ad blockers https://www.androidauthority.com/youtube-ad-block-installs-3382289/ YouTubeは広告ブロックの取り組みを拡大し、YouTube視聴時は広告ブロッカーをオフにするよう大勢のユーザーに呼びかけています。この取り組みは一定の効果を見せ、2023年10月には数十万人のユーザーが広告ブロッカーの使用をやめたことが報告されていますが、同時に別の広告ブロッカーのインストール数も急増したことがわかっています。

・関連記事

広告ブロッカーのブロックを本格化するYouTubeでも使える検出不能な広告ブロッカー「FadBlock」 - GIGAZINE



YouTubeが広告を消す「Adblock Plus」をブロックし始めて大混乱に、Adblock Plus公式も対応に乗り出す - GIGAZINE



YouTubeの広告なし有料最安プラン「Premium Lite」が廃止に - GIGAZINE





2023年11月06日 12時30分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.