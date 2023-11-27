YouTubeの広告動画を16倍速再生して速攻で終わらせる拡張機能が登場
2023年10月頃からYouTubeが広告ブロッカーへの対策を強化しています。そんな中、YouTubeの広告動画を16倍速で再生して広告を瞬時に終わらせる拡張機能「Ad Speedup」が開発されました。
YouTube is now blocking Ad Blockers - So I just make ads run 16x faster :) : r/webdev
https://www.reddit.com/r/webdev/comments/181vbmk/youtube_is_now_blocking_ad_blockers_so_i_just/
Ad SpeedupはChrome向けの拡張機能で、Googleの公式拡張機能配布プラットフォーム「Chrome ウェブストア」で無料配布されています。
Ad Speedup - Skip Video Ads Faster - Chrome ウェブストア
https://chrome.google.com/webstore/detail/ad-speedup-skip-video-ads/pcjlckhhhmlefmobnnoolakplfppdchi
配布ページの紹介欄には「広告を16倍速で再生」「広告の音声をミュート」「スキップボタンをクリックせずともスキップ」などの機能を備えていることがアピールされています。
以下の画像をクリックすると、実際にAd Speedupを用いて広告を16倍速再生する様子を確認できます。
なお、Ad Speedupの開発者によると、開発にかかった時間はわずか4時間とのことです。
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