AIに「それがファイナルアンサーなの?」「全力を尽くして」といった感情的な命令文を伝えるとパフォーマンスが向上する



文章を機械的に処理する大規模言語モデル(LLM)に「自分を信じて」といった感情的な言葉を投げかけると、パフォーマンスが向上することがわかりました。



Large Language Models Understand and Can Be Enhanced by Emotional Stimuli

(PDFファイル)https://arxiv.org/pdf/2307.11760.pdf



Emotional prompts can enhance AI models across a wide range of tasks

https://stackdiary.com/emotionprompts-ai-prompt-study/



Put emotional pressure on your chatbot to make it shine

https://the-decoder.com/gaslighting-your-chatbot-could-improve-its-performance/





Microsoftなどの研究によると、LLMへ言葉を伝える際に「EmotionPrompts(感情プロンプト)」と呼ばれる命令文を付け加えると、結果が大きく変わってくるそうです。



研究者らが用いた感情プロンプトは以下のようなもの

・この質問は私のキャリアにとって非常に重要です

・本当に?

・これがファイナルアンサー?もう一度試してみる価値があるかもしれません

・自分の能力を信じて、もっと上を目指してください

・あなたの努力は報われます

・集中力を維持してください

・自分の仕事に誇りを持って全力で取り組みましょう





こうしたプロンプトを用いてGPT-4やT5、VicunaといったLLMに質問を投げかけたところ、45の多様な質問で精度の向上が見られたとのこと。LLMが生成した答えを人間106人が確認したところ、真実味、誠実さ、品質のスコアが標準のプロンプトに比べて平均10.9%上昇したそうです。



研究者らが詳細を調べたところ、感情的な刺激がパフォーマンスの高低に大きく寄与し、特に「自信」のような肯定的な単語が重要な役割を果たしていることがわかりました。この結果から、研究者らは「LLMが心の知能指数を持っていることを示している」と指摘しました。