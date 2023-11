国家の消滅とともに廃止されたユーゴスラビアのドメイン「.yu」の歴史

かつて南東ヨーロッパに存在した「ユーゴスラビア」は、解体と結成を経て消滅しました。かつてユーゴスラビアで使われていたドメイン「.yu」も国家の移り変わりとともに使われなくなっていったのですが、このドメインがどのように誕生し、どのように消えていったのかについて、 The Dial が解説しました。 Yugoslavia's Digital Twin — The Dial https://www.thedial.world/issue-9/yugolsav-wars-yu-domain-history-icann 「.yu」「.com」などのトップレベルドメインは、1998年にICANNへ役割を移すまで、インターネット番号割当機関(IANA)という機関が各国に割り当てていました。IANAにより「.yu」などの国別コードが設定されると、そのドメインに関するすべての情報は、それぞれの国の政府またはその国の指定団体が管理することになります。

・関連記事

過去2500年のヨーロッパの国々が統治者によってどれだけ領土が変わってきたか一目でわかるムービー - GIGAZINE



ユーゴスラビアで絶大な人気を誇るイタリア漫画「アラン・フォード」とは? - GIGAZINE



ナチスの猛攻やスターリンによる大粛清を生き延びたユーゴスラビアの指導者とは? - GIGAZINE





2023年11月04日 17時30分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.