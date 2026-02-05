2026年02月05日 10時20分 ソフトウェア

インターネットアーカイブのWayback Machineがリンク切れ問題を解決するため新しいプラグインを発表



インターネットアーカイブが運営するインターネット上のコンテンツをアーカイブするサービスが「Wayback Machine」です。ウェブアーカイブの代名詞とも言えるWayback Machineが、リンク切れ問題を解決するための新しいWordPressプラグインを発表しました。



Fixing Links with the Wayback Machine – Automattic

https://automattic.com/2026/02/04/wayback-machine-wordpress-link-fixer/



The Wayback Machine debuts a new plug-in designed to fix the internet's broken links problem | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/02/04/the-wayback-machine-debuts-a-new-plugin-designed-to-fix-the-internets-broken-links-problem/



インターネットにおいて、時間の経過と共に発生するリンク切れは避けられない問題です。ページが移動したり、ドメインが更新されなかったり、ウェブサイトそのものが閉鎖されたりと、リンク切れが生じる理由はさまざまです。





2024年にピュー研究所が実施した調査では、2013年に存在してしたリンクの約40％が2024年時点でリンク切れを起こしていることが明らかになっています。



この問題を解決すべく、インターネットアーカイブはWordPressの開発元であるAutomatticとのコラボレーションを発表しました。そして、コラボレーションの一環としてリンク切れ問題に対処するための新しい無料のWordPressプラグインである「Internet Archive Wayback Machine Link Fixer」を発表しています。



Internet Archive Wayback Machine Link Fixerは以下から無料でダウンロード可能。



Internet Archive Wayback Machine Link Fixer – WordPress plugin | WordPress.org

https://wordpress.org/plugins/internet-archive-wayback-machine-link-fixer/





Internet Archive Wayback Machine Link FixerはGitHub上にも公開されています。



GitHub - a8cteam51/internet-archive-wayback-machine-link-fixer: A WordPress plugin designed to combat link rot

https://github.com/a8cteam51/internet-archive-wayback-machine-link-fixer



Internet Archive Wayback Machine Link FixerはWordPressで構築されたウェブサイトのバックグラウンドで動作し、コンテンツと読者のエクスペリエンスを保護します。投稿内の外部リンクを自動でスキャンし、インターネットアーカイブのWayback Machine上にアーカイブが存在するかをチェックし、存在しない場合はアーカイブを作成します。



ウェブページがリンク切れになった場合、プラグインは訪問者を自動的にWayback Machine上のアーカイブにリダイレクトします。これにより、コンテンツの有用性が維持され、読者が目的のコンテンツを見失うことがなくなるわけです。



また、投稿が更新されるたびにアーカイブされるため、ウェブサイトの履歴を長期にわたって記録できます。リンクのチェックは継続的に行われるため、元のリンクが再び機能するようになると、プラグインはアーカイブ版へのリダイレクトを停止するよう設計されています。





Automatticはインターネットアーカイブとのコラボレーションについて、「このコラボレーションは、オープンウェブの保護という我々共通のコミットメントを反映したものです。1996年以来、Wayback Machineはインターネットのデジタル歴史を保存してきました。その使命を世界中のWordPressサイトに直接届けられることを光栄に思います」と語りました。

