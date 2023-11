すでに亡くなっているはずのスティーブ・ジョブズの名前で今もAppleが特許を出願し続けている

特許番号 タイトル 出願年

USD976939S1 Display Screen Or Portion Thereof With Graphical User Interface

(グラフィカルユーザーインターフェースを備えた表示画面またはその一部 ) 2020

USD987620S1 Portable Computer

(ポータブルコンピューター) 2021

USD978857S1 Portable Display Device

(ポータブルディスプレイデバイス) 2020

USRE49429E1 Computing Device

(コンピューティングデバイス) 2021

USD986882S1 Portable Display Device

(ポータブルディスプレイデバイス) 2019

USD987624S1 Portable Display Device

(ポータブルディスプレイデバイス) 2021

US11586348B2 Portable Multifunction Device, Method, And Graphical User Interface Supporting User Navigations Of Graphical Objects On A Touch Screen Display

(タッチスクリーンディスプレイ上のグラフィカルオブジェクトのユーザナビゲーションをサポートするグラフィカルユーザーインターフェースおよびポータブル多機能デバイス) 2021

US11604559B2 Editing Interface

(編集インターフェース) 2021

AU2022201622B2 Touch Screen Device, Method, And Graphical User Interface For Determining Commands By Applying Heuristics

(ヒューリスティックを適用してコマンドを決定するためのグラフィカルユーザーインターフェースおよびタッチスクリーンデバイス) 2022

USD998606S1 Electronic Device

(電子デバイス) 2019

US20230261685A1 Portable Electronic Device With Two-Piece Housing

(2個のボディを備えたポータブル電子デバイス) 2023