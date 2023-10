ガラス板にデータを保存するMicrosoftの「Project Silica」がストレージ容量100倍超の7TB・保存期間10倍の1万年に成長

・関連記事

Microsoftが映画「スーパーマン」を手のひらサイズのガラス板にアーカイブすることに成功 - GIGAZINE



VHSのビデオテープなどが見られなくなる「磁気メディア危機」の到来は近い - GIGAZINE



Twitterの1枚の小さな画像にシェイクスピアの全作品を詰め込んでアップするという試み - GIGAZINE



CDサイズに500TBも詰め込めるデータストレージが登場 - GIGAZINE



寿命のない永久に使えるデータストレージ「5次元データストレージ」が登場 - GIGAZINE



2023年10月29日 13時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.