Appleが中国版App Storeで働いていた従業員5人を「ゲーム開発者と不正な取引をしていた」として解雇

Appleが、中国版App Storeの運営に関わる複数の従業員がゲーム開発者と不正なやり取りを行っていたとして解雇したと報じられています。報道によると、解雇された従業員はゲーム開発者側から食事や接待を受けており、一部のアプリが不自然に目立って表示されるようになり、売上が増加したとのことです。 Apple Fired App Store Staff After Finding Improper Dealings with Game Developers — The Information https://www.theinformation.com/articles/apple-fired-app-store-staff-after-finding-improper-dealings-with-game-developers

2023年10月20日 15時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1i_yk

