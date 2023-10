「10G」でもなんでもないのに「Xfinity 10G Network」を名乗るのは虚偽表示だとして全米広告監視機構がComcastに使用中止要請

Comcast resists call to stop its misleading “10G Network” claims | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2023/10/comcast-should-stop-advertising-slower-speeds-as-10g-industry-group-says/

・関連記事

Comcastが政府に虚偽のブロードバンド普及データを報告していたことが判明 - GIGAZINE



高額で低速な通信会社に見切りをつけたコミュニティが独自のブロードバンドネットワークを構築へ、通信会社が妨害するも失敗か - GIGAZINE



Mozillaのプライバシー対策にISPとして初めてコムキャスト傘下の「Xfinity」が参加 - GIGAZINE



2023年10月17日 12時30分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.