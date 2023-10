ココイチの海老「THE 海老カレー」を食べてみた

・関連記事

トマト風味をヒリつく辛さが貫いている松のやの「スパイシートマトソースチキンかつ定食」を食べてきた - GIGAZINE



「カツカレー」発祥の店・銀座スイスで「千葉さんのカツレツカレー スペシャルバージョン」を食べてきた - GIGAZINE



アメリカ産の米「カルローズ」はどんな味なのか食べてみた - GIGAZINE





2023年10月17日 12時49分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.