「10G」という表現は誇大宣伝だとして使用中止を求める全米広告審議会の勧告にComcastが合意

Comcast reluctantly agrees to stop its misleading “10G Network” claims | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2024/01/comcast-to-stop-calling-entire-network-10g-as-name-is-ruled-misleading/ Comcastは固定ネット回線サービスの名称を、2023年2月から「Xfinity 10G Network」にしました。モバイル回線の「5G」を補完するという意味合いで「10G」にしたとComcastは説明しています。

2024年02月01日 11時18分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

