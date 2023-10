Appleが中国政府のアプリ配信に対する厳しい規制に直面しているという報道、XやInstagramを追放するか法的処罰を受けるかの二択

Apple fights to preserve Chinese App Store loophole - The Verge https://www.theverge.com/2023/9/29/23895650/apple-app-store-loophole-china-firewall-regulation-licensing

中国で政府が承認していないアプリの配信を禁止する規則が導入されることとなり、Appleがこの規則を回避する方法を模索していると報じられています。Appleは中国当局の関係者と面会し、新規則が与える影響について懸念を表明したとのことです。 Apple’s Latest China Challenge: A Crackdown That Could Shrink Its App Store - WSJ https://www.wsj.com/tech/apple-china-met-to-discuss-beijings-crackdown-on-western-apps-2219afcb

2023年10月02日 12時40分00秒

