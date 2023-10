2023年10月04日 14時31分 モバイル

Appleが中国のApp Storeでアプリを新規配信するには中国政府のライセンスが必要になるようアップデートを実施



Appleは中国のApp Storeで新しくアプリを配信する開発者に向けて、中国政府の発行するライセンス証明書の提出を求めると発表しました。



Apple enforces new check on apps in China as Beijing tightens oversight | Reuters

https://www.reuters.com/technology/apple-enforces-new-check-apps-china-beijing-tightens-oversight-2023-10-03/





Apple Adopts Tighter Chinese App Store Rules, Closing Foreign App Loophole - MacRumors

https://www.macrumors.com/2023/10/03/apple-adopts-tighter-china-app-store-rules/



Apple will require iPhone apps in China to prove they have a government license - The Verge

https://www.theverge.com/2023/10/3/23901205/apple-app-store-government-license-china



2023年9月29日(金)、Appleは中国のApp Storeでアプリを配信する開発者に向けて「App Storeで新しいアプリを公開する際に、インターネットコンテンツプロバイダー(ICP)申請ライセンスの提出を求めるようになった」と開発者向けに発表しました。





ICP申請ライセンスは、中国でウェブサイトを合法的に運営するために必要な申請で、テンセントやHuaweiといった中国の大手テクノロジー企業が運営するサードパーティーアプリストアでは、2017年頃から採用されています。



ICP申請ライセンスを取得するには、開発者が中国に企業を持つか、現地のパブリッシャーと協力する必要があります。そのため、多くのアプリ開発者にとって、中国でアプリを配信するにはICP申請ライセンスが大きな障害となってきました。





しかし、AppleはApp StoreでICP申請ライセンスに関するポリシーを非常に緩やかに導入していたため、中国のApp Storeでもこれまで多くのモバイルアプリを提供することが可能でした。また、これにより中国はアメリカとヨーロッパに次ぐ第3のモバイルアプリ市場に成長したとロイターは指摘しています。



そんな中、Appleがこれまでよりも厳格なICP申請ライセンスを求めると発表しました。これは2023年8月に、中国政府がモバイルアプリに関する監督をこれまで以上に強化し、すべてのアプリストアとアプリ開発者に対して、ビジネスの詳細を含むICP申請ライセンスを規制当局に提出することを義務付けたためです。



中国の規制当局は規制強化に伴い、新しいICP申請ライセンスに対応したモバイルアプリストアのリストを公開していましたが、これにApp Storeの名前は含まれていませんでした。そのため、中国のApp Storeで配信されている何十万個ものアプリのアクセシビリティに影響を与える可能性が危惧されていました。





なお、Appleはモバイルアプリストアに関する規制だけでなく、中国の政府機関が従業員にiPhoneの使用を禁止するなど、中国政府による別の問題にも直面しています。



中国が「iPhoneの利用禁止」を政府職員に通達したと報じられてAppleの株価が連日下落 - GIGAZINE





アプリパブリッシャー・AppInChinaのリッチ・ビショップCEOは、Appleがアプリ開発者にICP申請ライセンスの提出を求めるようにルールを変更したことで、「Appleは中国の規制への完全準拠に一歩近づいた」と言及。



一方で、複数の開発者が「Appleが中国の規制に完全に準拠するために、さらなる規制を強化することになるのでは」という懸念を示しています。独立系アプリ開発者のJinyu Meng氏は、「もし私のアプリが中国で申請なしに配信できないというのであれば、私は自分のアプリが中国で配信されることを取り止めるでしょう」と語りました。また、中国のiPhoneユーザーの中には、「お気に入りのアプリにアクセスするために、他の国のAppleアカウントを使う必要がある」と主張する人もいます。



なお、中国で導入されたICP申請ライセンスに関する新ルールでは、2024年3月に移行期間が終了するため、適切な届出を出していないアプリは罰せられ、新しく配信されるアプリはルールに準拠する必要があります。