2023年09月26日 14時00分 ネットサービス

Gmailの「簡易HTML形式」が2024年1月に終了予定、テキスト読み上げツールを使う視覚障害者の不利益になる可能性も



Gmailには、一般的なブラウザからアクセスした際に表示される形式とは別に、Gmailがサポートしていないブラウザなどで使われている「Basic HTML view(簡易HTML形式)」という表示形式があります。この簡易HTML形式のサポートが、2024年1月に終了される予定であることが明らかになりました。



ブラウザで Gmail の最新バージョンを使用する - Gmail ヘルプ

https://support.google.com/mail/answer/15049





Gmail’s basic HTML view will go to the Google graveyard in 2024 - The Verge

https://www.theverge.com/2023/9/25/23889791/gmail-basic-html-view-discontinued-2024



Google is retiring its Gmail Basic HTML view in January 2024

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-is-retiring-its-gmail-basic-html-view-in-january-2024/



Gmail removing basic HTML mode in 2024

https://9to5google.com/2023/09/25/gmail-basic-html-removal/



Gmailの簡易HTML形式は、チャットやスペルチェッカー、AIによるフィルタリング、連絡先の追加またはインポート機能、リッチテキストのサポートといった標準HTML形式でサポートされている機能の多くがありません。





基本的に、簡易HTML形式はGmailが対応していない前世代のブラウザを使うユーザーに使われています。また、多くの機能がない代わりに動作が軽く読み込みが速いため、非常に古いデバイスを使うユーザーや、低速のインターネット回線しか利用できないユーザーなどにも利用されています。



ChromeやEdge、FirefoxなどのGmailが対応しているブラウザからでも、Gmailを開く際に「簡易HTML形式で読み込み」をクリックすると、簡易HTML形式で表示することができます。





また、リンクから「簡易HTML形式のGmailを利用」をクリックすると、Gmailを簡易HTML形式で表示させることが可能です。





簡易HTML形式のGmailはこんな感じ。全体的にかなりシンプルな見た目になっているのがわかります。





Googleは2023年9月、Gmailにおける簡易HTML形式での表示を、2024年1月に終了することを明らかにしました。2024年1月からはGmailが自動的に標準HTML形式で表示されるとのことで、記事作成時点で簡易HTML形式を利用しているユーザーには、すでに通知が送られているとのこと。



Googleがあまり使用されていない機能を削除するのは珍しいことではありませんが、ユーザーが簡易HTML形式を使用する理由のひとつに、「余計なコンテンツがあまり含まれないため、視覚障害者が使うテキスト読み上げツールの信頼性が高い」という理由があります。そのため、SNSでは簡易HTML形式の終了が視覚障害者にデメリットをもたらす可能性があると指摘されています。





こうした声に対し、GoogleはGmailのヘルプページで「標準HTML形式のGmailでスクリーンリーダーを使用する方法」について解説しています。この中でGoogleは、改めて簡易HTML形式が2024年1月に終了することを記した上で、Gmailには視覚障害者をサポートするユーザー補助機能が組み込まれていると述べました。



Gmail でスクリーン リーダーを使用する - Gmail ヘルプ

https://support.google.com/mail/answer/90559