2022年02月24日 10時35分 モバイル

Google Chromeのデータセーバー(ライトモード)が「もはや無意味」として廃止に



Android版Chromeに搭載されているデータ使用料節約機能「データセーバー(ライトモード)」が2022年3月29日にリリースされるバージョン100で廃止されると発表されました。



Google is retiring Chrome's data-saving Lite mode next month, saying it's no longer necessary

https://www.androidpolice.com/google-is-retiring-chromes-data-saving-lite-mode-next-month-saying-its-no-longer-necessary/



Android版Chromeに搭載されている「データセーバー(ライトモード)」は、中継先となるGoogleサーバーでページを軽量化し、デバイス側にダウンロードされるデータ量を削減できるという機能。最大で60%もデータ使用量が削減されるため、転送量節約のほか、ブラウジングの高速化に役立っているとされていました。





しかし、このライトモードは2022年3月29日にリリースされる「Chrome M100」で廃止される予定です。Chromeのサポートマネージャーを務めるCraig氏がサポートフォーラムで明かしたところによると、近年は多くの国でモバイルデータのコストが安くなり、転送量節約をそれほど気にすることがなくなった上に、さまざまな改善によってライトモードなしでもウェブページの読み込みが十分速くなったため、ライトモードが廃止されるとのことでした。



Sunsetting Chrome Lite mode in M100 and older - Google Chrome Community

https://support.google.com/chrome/thread/151853370/sunsetting-chrome-lite-mode-in-m100-and-older