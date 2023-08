ジェミニ天文台がサイバー攻撃によってシステム停止に追い込まれる、天文学の研究に大きな遅れが生じる可能性

Cyberattack shutters major NSF-funded telescopes for more than 2 weeks | Science | AAAS https://www.science.org/content/article/cyberattack-shutters-major-nsf-funded-telescopes-more-2-weeks

・関連記事

ロシアの国家ハッキング組織が東京オリンピックにサイバー攻撃を仕掛けていたことが判明 - GIGAZINE



アメリカ最大の石油パイプラインがランサムウェア攻撃で停止、バイデン政権は緊急事態を宣言 - GIGAZINE



4億8000万円をランサムウェア攻撃の身代金として支払ったと石油輸送大手のCEOが語る - GIGAZINE



世界最大の食肉業者JBSがランサムウェア攻撃を受けアメリカの全牛肉工場が操業停止、復旧の見通しが立つも影響は甚大 - GIGAZINE



2023年08月21日 16時00分00秒 in サイエンス, セキュリティ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.