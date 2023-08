X(旧Twitter)がトランプ元大統領のデータ引き渡し要求を順守しなかったとして5000万円の罰金を科される

Special counsel obtained search warrant for Donald Trump’s Twitter account - POLITICO https://www.politico.com/news/2023/08/09/special-counsel-obtained-search-warrant-for-donald-trumps-twitter-account-00110484 Special counsel obtained search warrant for Donald Trump's Twitter account | CNN Politics https://edition.cnn.com/2023/08/09/politics/special-counsel-trump-twitter-search-warrant/ 2023年8月の第1週、ドナルド・トランプ元大統領が2020年の大統領選挙で不正を働いたとして 起訴 されました。トランプ元大統領は無罪を主張し、自身のSNSであるTruth Socialへの投稿を続けています。 トランプ元大統領はTruth Social上での投稿で、「ペテン師ジョー・バイデンの司法省が、私のTwitterアカウントを密かに攻撃し、私の市民権に対する重大な『攻撃』を、私に知られないように仕掛けていたことを知りました。私の政敵は、大統領選キャンペーンを侵害しようと狂喜乱舞しています。こんなことはこれまでありませんでした。憲法修正第1条はまだ存在しているのだろうか?正気を失ったジャック・スミスは非選択のすべての証拠を破棄し、削除するよう命令したのだろうか?これはアメリカにとって暗黒の日だ!」と言及しました。

現地時間の2023年8月9日に公開された (PDFファイル) 法廷文書 から、2023年初頭に連邦判事が旧Twitterを法廷侮辱罪で訴えていたことが明らかになりました。これにより、Xは35万ドル(約5000万円)の罰金を科されています。 Twitter held in contempt, fined $350K over Trump data delay | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2023/08/twitter-held-in-contempt-fined-350k-over-trump-data-delay/

2023年08月10日 12時02分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

