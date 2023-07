未来が消えたはずのWindows 10 Mobileスマホ「Lumia 950/950 XL」にWindows 10/11をインストールして生き返らせる「Lumia WOA」

なお、Lumia WOAは「カメラ」や顔認証の「 Windows Hello 」、ハードウェア仮想化の「 Hyper-V 」には 対応しておらず 、対応状況は「私たちにできることは何もない」とのことで将来導入される可能性は低め。 ブートローダーのロックを解除する方法もいくつか存在し、「WOA Deployer」を使う 方法 のほか、「 WPInternals 」というソフトウェアを使う 方法 などが用意されています。ロックを解除した上でWOAをインストールする最速の方法は コレ 。必要なイメージファイルは ココ から入手することができます。 また、OSをWindows 10 Mobileに戻す方法も解説されています。 Revert back to Windows 10 Mobile - Lumia WOA Project https://woa-project.github.io/LumiaWOA/guides/revert/ Windows 10 Mobileとのデュアルブートを有効にすることも可能。手順は以下のページから。 Enable dual boot with Windows 10 Mobile https://woa-project.github.io/LumiaWOA/guides/dualboot/ なお、手順を失敗するとスマホが高級文鎮と化す恐れがあるので、実行は自己責任で。Lumina WOAも「データの損失、ソフトブリック、デバイスの永久的な損傷については、弊社では責任を負いかねます」と案内しています。

2023年07月08日 15時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1p_kr

