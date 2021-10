MicrosoftがWindows10に「PC正常性チェック」を強制的にインストールしている

Microsoftが、Windows 10のアップデート「 KB5005463 」をリリースし、Windows 11のアップデートが可能かどうかを確認するアプリ「 PC正常性チェック 」を強制的にインストールしていることが明らかになっています。 Microsoft is force installing PC Health Check in Windows 10 https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-is-force-installing-pc-health-check-in-windows-10/ 実際にWindowsの更新履歴を見ると、「その他の更新プログラム」にKB5005463が表示されていました。このプログラムは、PCのスペックをチェックしてWindows 11の可動性を確認するアプリ「PC正常性チェック」をインストールするもの。

・関連記事

15年前のCPU「Intel Pentium 4」でWindows 11は動くのか? - GIGAZINE



AMDが「Windows 11でRyzenプロセッサのパフォーマンスが最大15%低下する問題」を修正するチップセットドライバーを配布 - GIGAZINE



AndroidアプリをWindows 11上で動かすテストがベータチャンネルでスタート - GIGAZINE



Windows 11でゴッドモードをアンロックする方法 - GIGAZINE



PCゲーマーはただちにWindows 11にアップグレードするべきなのか? - GIGAZINE

2021年10月27日 10時44分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.