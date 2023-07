無料＆オープンソースのMac向けのマウスとトラックパッドユーティリティ「LinearMouse」

なお、LinearMouseのソースコードはGitHubにホストされています。 GitHub - linearmouse/linearmouse: The mouse and trackpad utility for Mac. https://github.com/linearmouse/linearmouse

「一般」では、「ログイン時の自動起動」をオンにすることでLinearMouseを自動起動することができます。また、「Bypass events from other applications」をオンにすると、 Logi Option+ などのサードパーティー製の入力機器管理ツールの設定によってLinearMouseの設定が上書きされないようにすることができます。

2023年07月02日 09時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1i_yk

