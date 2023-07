救急車の適時・適切な利用を訴えるため「救急車ひっ迫アラート」スタート

・関連記事

バイク事故で脱臼骨折して救急搬送されたので治療過程や費用を詳細にまとめてみた - GIGAZINE



1分で患者の元に駆けつけてAEDの指示までできる「救急ドローン」 - GIGAZINE



12mの巨大救急車「スーパーアンビュランス」や無人走行放水車「ドラゴン」など、東京消防庁ハイパーレスキューが所有する特殊車両を撮影してみた - GIGAZINE



2023年07月01日 23時15分00秒 in メモ, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.