サーバー不要＆外部とのデータのやりとり無しで画像から背景を削除できるオープンソースな軽量npmライブラリ「background-removal-js」を使ってみた

・関連記事

サイトやアプリ読込時の画像プレースホルダを表示するBlurHashをさらに進化させた「ThumbHash」、同じデータ量でより細かな部分を表現可&アスペクト比をエンコード&色の正確性が向上&透明度付きの画像もOK - GIGAZINE



画像から「似た画像」を無限生成できるStability AI公式ウェブアプリ「Stable diffusion reimagine」使ってみたよレビュー - GIGAZINE



イラストや実写画像を「拡大してもぼやけないSVG画像」に変換できるAIツール「Vectorizer.AI」を使ってみた - GIGAZINE



Googleと同じ検索技術を利用して「そっくりな画像」を検索できるウェブアプリ「MatchIt Fast」を使ってみた - GIGAZINE



無料でブラウザ上からPhotoshop並に画像を編集しまくれる多機能ツール「Photopea」を使ってみた - GIGAZINE

2023年06月30日 07時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.