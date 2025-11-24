2025年11月24日 20時00分 レビュー

無料の画像背景除去AI「withoutbg」、オープンソースでセルフホスティングも可能



自分で撮影した画像を素材として使用する場合、背景の消去は必須の処理となります。しかし、手作業で背景を切り抜く作業は非常に手間がかかるので、AIによる自動処理はほぼ必須といえます。ただ、高額な画像処理ツールの一機能であることが多く、ちょっと試しに使ってみたい程度の感覚で利用するには敷居が高いといえます。無料で利用可能な背景除去ツールをうたうウェブサービスもありますが、処理の甘さが目立つなどといった限界を感じる場合が多いです。そんな中、Githubで公開されており、高性能かつセルフホスティング可能な画像背景除去AIが「withoutbg」です。



Open Source Background Removal & API | withoutBG

https://withoutbg.com/



GitHub - withoutbg/withoutbg: Image Background Removal Toolkit - Open Source and API Models

https://github.com/withoutbg/withoutbg



◆WithoutBGの処理画像

では、実際にWithoutBGで背景を消去した画像の実例を見ていきます。まずは自転車の画像を処理したもの。オリジナルの画像・WithoutBGで背景を消去した画像・アルファチャンネルの順に横並びとなっています。本体やホイールは当然、細いスポークもきれいに抽出されていることがわかります。





少し複雑な、植物の画像です。アルファチャンネルを見るとかなり精緻に背景が消去されていることがわかります。





背景判定が難しそうな例。チェス盤上の駒は、どこまでを背景とするかが難しそうなところですが、駒自体は正確に切り取られており、ボードについては駒から離れてピントがボケているあたりは背景として処理されているようです。ホワイトボード上の手書きについては、かなり判定にてこずったようで、手書きの部分が場所によって前景となっていたり背景として処理されていたりしています。





人物の画像については、毛髪の処理が大変だろうと予想していましたが、かなり正確に処理されています。





同様に人物の画像の処理例。タンポポが前景として残されつつ、飛ばされた綿毛が背景として処理されているのは興味深い点です。





躍動感を伴う画像の例。焚火の画像は炎に抜き出しは非常に正確です。薪をどこまで抽出するかは難しかったようですが、炎に照らされた箇所を抜き出しているように見受けられます。シャッター速度を落として残像感を表現した画像については大変さがしのばれますが、それでもかなり正確に処理できているようです。





動物の画像はやはり毛の処理が難しそうですが、ほぼ文句なしに背景消去できています。





猫の画像。ヒゲの抜き出しがほぼ完ぺきです。





Dockerでセルフホストするのは面倒だという場合、公式サイトに登録すると無料クレジットが付与されるので簡単にお試し可能。シンプルな操作で高性能な背景除去ができるというのがよくわかります。



◆WithoutBGを使用する

ローカルホストしたWithoutBGの場合、「Drag & drop images here」に画像ファイルをドラッグアンドドロップするか、クリックして画像ファイルをアップロードします。最大10枚まで、サポートしている画像形式はPNG・JPEG・WebPです





処理が完了すると画像の「Original」と「Result」が表示されるので、「Download」ボタンをクリックして処理済みの画像をダウンロードします。

