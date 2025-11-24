アニメ『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』2026年夏公開が決定
イラストレーターのナガノさんが手がける人気マンガシリーズ『ちいかわ』の映画化が決定しました。2023年3月から11月にかけてXに投稿された、ちいかわたちが島を訪れる長編ストーリーを原作としたもので、タイトルは『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。2026年夏公開予定です。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公式サイト
https://chiikawa.toho-movie.jp/
公開されたビジュアルはハチワレ、ちいかわ、うさぎの3人が小舟で月の光を浴びる、幻想的なものとなっています。
ちいかわ映画化決定しました！🎉— ちいかわ💫アニメ火金 (@ngnchiikawa) November 24, 2025
２０２６年夏、公開予定です🐟https://t.co/WAW0fbBAAg pic.twitter.com/2afVnL6j5W
©ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会
原作者のナガノさんが脚本も手がけるとのこと。ナガノさんからは以下のイラスト付きメッセージが寄せられています。
ちいかわ 映画化決定しました!!
タイトルは「人魚の島のひみつ」
2023年3月～11月にXに投稿していた、島へ行く話です。
はじめての大きなスクリーンでのちいかわたちの旅
楽しみにお待ちいただけたらうれしいです！！
コメントの最後には、島の住民コンビからの「MATA」「AERUNE!!」というメッセージもつけられていました。
／— 東宝映画情報【公式】 (@toho_movie) November 24, 2025
『#ちいかわ』
原作・脚本：ナガノ氏コメント到着！
＼
ちいかわ映画化決定しました！！
タイトルは「人魚の島のひみつ」。
2023年3月～11月にXに投稿していた、島へ行く話です。
はじめての大きなスクリーンでのちいかわたちの旅。
楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです！！
🎬2026年夏公開… pic.twitter.com/wGQnmXkF4c
『ちいかわ』はナガノさんがX(旧Twitter)に投稿を続けているマンガシリーズ。キャラクターそのものは2017年ごろから描かれていました。
くらしたい pic.twitter.com/MiBNTrP8sA— ナガノ (@ngntrtr) May 1, 2017
2020年1月に、ナガノさんのアカウントとは別に「ちいかわ」用アカウントがスタート。当初は単発イラストや連作イラストが投稿されていましたが、1月下旬からはっきりコマ割りされたマンガ形式での投稿も行われるようになりました。
January 27, 2020
2022年からはアニメーション制作を動画工房が手がけるTVアニメとなり、『めざましテレビ』内で放送が行われています。
「ちいかわ」アニメ化決定、制作は動画工房が担当 - GIGAZINE
映画化されるのは、2023年3月から11月までの長期シリーズとして投稿されたエピソード。ちいかわは単発エピソード、中長編エピソードといろいろあるものの、投稿時に個別にタイトルはついておらず、ナガノさんも「島へ行く話」と表現。
March 12, 2023
11月21日(金)に刊行された『ちいかわ』単行本8巻はちょうどこのエピソードを1冊にまとめたもので、告知内では「島の話」と表現されています。
November 20, 2025
東宝映画情報のXアカウントでは通称の1つ「セイレーン編」で言及されています。
／— 東宝映画情報【公式】 (@toho_movie) November 24, 2025
『#ちいかわ』
待望の初映画化決定！
＼
🎬2026年夏 公開予定！
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
数々の社会現象を巻き起こしてきた
「ちいかわ」が遂にスクリーンへ！
描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称「セイレーン編」です！… pic.twitter.com/MAxo11NCl0
原作はかなり「ナガノ味」の濃いエピソードであり、ナガノさん自ら脚本を担当して何を足し引きしようというのか、非常に気になるところです。
