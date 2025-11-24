2025年11月24日 20時55分 レビュー

無料でオープンソースの動画編集アプリ「Kdenlive」レビュー、Windows・macOS・Linuxで動作可能



「Kdenlive」は無料で使えるオープンソースのノンリニア動画編集ソフトウェアです。動画のカットやエフェクト、字幕の追加、色編集などが可能で、Windows・Linux・macOSで利用できます。



Kdenlive - Free and Open Source Video Editor

https://kdenlive.org/



Kdenliveの公式サイトにアクセスして「Download」をクリック。





インストーラーをダウンロードします。今回はWindows版をダウンロードするため、Windowsの「Installable」をクリック。インストーラーはEXE形式で、ファイルサイズは118MBです。





ダウンロードしたインストーラーを起動します。「Next」をクリック。





「Next」をクリック。





インストール先を指定して「Next」をクリックします。





「Install」をクリック。





インストールが完了したら「Finish」をクリックします。





インストールしたKdenliveを起動するとこんな感じ。





編集したい動画をドラッグ＆ドロップします。





読み込むと動画素材のプロファイルが作成されるので「続行」をクリック。





基本はメディア欄にある動画をタイムライン上にドラッグ＆ドロップして並べるだけでOK。





タイムラインの上にあるツールでタイムライン上の動画を移動させたりカットしたりが可能。





テロップを追加するには、上部メニューから「プロジェクト」を選んで「タイトル・クリップを追加」を選択。





タイトルクリップの編集画面が表示されます。文字を入力して設定することで、タイトルクリップを編集できます。右下の「Create Title」をクリップすると、タイトルクリップを作成可能。





こんな感じでタイトルクリップをタイムラインに追加します。





右上のメニューから「オーディオ」を選択するとオーディオ編集が可能。





「効果」でエフェクトを選択できます。必要な効果を左のウィンドウから選び、タイムライン上のクリップにドラッグ＆ドロップすればOK。





クリップを選択すると、エフェクトの設定画面が表示されます。





「色」では色編集が可能。





タイムラインを書き出すには「プロジェクト」から「レンダリング」を選択します。





レンダリングの編集ウィンドウでは、一番上の「Output file」から編集先のディレクトリとファイル名を設定し、「Presets」でレンダリング設定を選択すればOK。さらに「More options」にチェックを入れると、詳しい設定が可能。すべての設定が終わったら、「Render to File」をクリック。





設定通りに動画が書き出されます。KdenliveはAdobe Premiere ProやDaVinci Resolvemと同じようにタイムライン型の動画編集ソフトで、シンプルなインターフェースが特徴。一部ですが日本語にも対応しており、WindowsだけでなくmacOSやLinuxでも利用可能なのがポイントです。クセはあるもののUIや操作感はAdobe Premiere Proに近いので、無料の代替ソフトウェアとしての活躍が期待できます。

