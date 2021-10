「ちいかわ」アニメ化決定、制作は動画工房が担当

・関連記事

オリジナルアニメ映画『神在月のこども』白井孝奈監督インタビュー、作品の若き司令塔はどのようにして監督になったのか? - GIGAZINE



『宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち』シリーズ構成・福井晴敏さん&安田賢司監督インタビュー、あえての「ヤマト世代ではない監督」 - GIGAZINE



アニメ『ルパン三世 PART6』の菅沼栄治監督にインタビュー、シナリオが求めている映像の表現を目指して - GIGAZINE



2021年秋開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



2021年10月28日 19時48分00秒 in マンガ, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.