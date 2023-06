2023年6月29日のヘッドラインニュース

英語母語話者なら “B if A” と発話するであろうところをことごとく “if A, then B” と発話していたらあだ名がVisual Basic Manになった人の話好きすぎる

