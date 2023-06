海面上昇の進行がどれだけ深刻なのかわかるアニメーションをNASAが公開

・関連記事

沿岸地域において海面上昇がもたらす影響は想定の4倍以上だという指摘 - GIGAZINE



地球温暖化が引き起こす海面上昇に湾岸部の都市は対抗しなくてはならない - GIGAZINE



温暖化で海面上昇するとどこが水没するか一発で分かる地図「Flood Maps」レビュー、未来の日本の海岸線はどうなっているのか? - GIGAZINE



温暖化で海面上昇するとどこが水没するのかがわかる地図「Global Sea Level Rise Map」 - GIGAZINE



2023年06月22日 23時00分00秒 in 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.