TwitterがGoogle Cloudの料金支払いと契約更新を拒否か

Twitter has reportedly refused to pay its Google Cloud contract https://www.engadget.com/twitter-has-reportedly-refused-to-pay-its-google-cloud-contract-161936042.html

Twitterは一部のサービスを自社のサーバーでホストしていますが、それ以外についてはGoogle Cloud Platform(GCP)とAmazon Web Services(AWS)と契約を結んでホストしています。2023年6月に契約更新を控えているTwitterが、GCPの料金の支払いを拒否したと報じられています。 Twitter stiffs Google - by Zoë Schiffer and Casey Newton https://www.platformer.news/p/twitter-stiffs-google

2023年06月12日 10時50分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

