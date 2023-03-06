2023年03月06日 15時00分 ネットサービス

TwitterがAWSの支払いを長期間拒否したためTwitterへの広告費を差し控えるとAmazonから脅される羽目に、さらにTwitter自体は売上高と収益が40％減と報じられる



イーロン・マスクCEOのもと徹底的なコスト削減に取り組むTwitterが、Amazon Web Services(AWS)に対する支払いを数カ月にわたって拒否したため、Amazonから「Twitterに対する広告費を差し止める」と通達されたことが報じられました。さらにTwitterは2022年12月の売上高と調整後の利益が、前年比約40％減少したことが報じられています。



Twitter not antagonizing Google, large advertiser & Cloud provider

https://9to5google.com/2023/03/04/twitter-google-ads-cloud/



Twitter’s Revenue, Adjusted Earnings Fell About 40% in Month of December - WSJ

https://www.wsj.com/articles/twitters-revenue-adjusted-earnings-fell-about-40-in-month-of-december-ee91f1eb



Twitter's revenue, adjusted earnings drop about 40% in December - WSJ | Reuters

https://www.reuters.com/technology/twitters-revenue-adjusted-earnings-drop-about-40-december-wsj-2023-03-04/



2022年11月のマスク氏によるTwitter買収以降、Twitterはマスク氏のもとでコスト削減に取り組んでいます。しかし、Twitterは家賃の滞納による訴訟やコンサルタントなどへの未払いで複数の訴訟に直面しています。



さらにTwitterは5年半総額約5億1000万ドル(約700億円)でAWSとの契約を結んでいましたが、Twitterは7000万ドル(約95億円)以上を滞納していることが報じられています。



SCOOP: twtr didn't pay its AWS cloud bills on time ~and~ still has a shortfall of at least $70m per the 5-year contract it signed w/AWS, tried to renegotiate



amazon wasn't happy obv



by ⁦@erinkwoo⁩ ⁦@Twitter⁩ https://t.co/TH4uT4k1q3 — Amir Efrati (@amir)



ニュースメディア・The Informationによると、AmazonはTwitterに対し「AWSに対する支払いを何カ月も拒否したため、Twitterへの広告費の支払いを差し控える」と通達したとのこと。Twitterは当初AWSをタイムラインに導入する予定でしたが、記事作成時点でTwitterはAWSをTwitterスペースに導入するだけにとどまっています。



一方でTwitterはGoogle Cloud Platformに対する支払いは継続しており、TwitterはGoogleと5年総額10億ドル(約1350億円)で契約を結んでいます。



マスク氏による徹底的なコスト削減にもかかわらず、Twitterは2022年12月の売上高と調整後利益高が、いずれも前年同月比から約40％下落したことが報じられています。さらにTwitter向けの企業の広告支出は2022年12月に前年同月比で約71％減少したことが報じられています。





マスク氏は2022年11月に全社員に宛てたメールの中で、会社の財務状況が厳しいことを明かし、状況が改善されないようであれば、Twitterは2023年に倒産してもおかしくないと明かしています。



「Twitterはもう倒産してもおかしくない」とイーロン・マスクCEOが全社員向けメールで通知 - GIGAZINE





しかしマスク氏による大幅なコスト削減の結果、会社の財務状況は改善傾向にあり、2023年2月にマスク氏は「Twitterにはまだ課題がありますが、私たちが努力を続ければ損益分岐点に達する可能性があります」と報告しています。



Last 3 months were extremely tough, as had to save Twitter from bankruptcy, while fulfilling essential Tesla & SpaceX duties. Wouldn’t wish that pain on anyone.



Twitter still has challenges, but is now trending to breakeven if we keep at it. Public support is much appreciated! — Elon Musk (@elonmusk)



なお、Twitterはこれらの件に関してコメントを発表していません。