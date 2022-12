2022年12月14日 11時20分 ネットサービス

Twitterがオフィスの家賃を滞納中



Twitterが急進的なコスト削減を断行するため、サンフランシスコ本社や世界各地にある支社のオフィスの賃料を数週間にわたって支払っていないことが、報道により判明しました。



Musk Shakes Up Twitter’s Legal Team as He Looks to Cut More Costs - The New York Times

https://www.nytimes.com/2022/12/13/technology/elon-musk-twitter-shakeup.html



Twitter reportedly hasn't paid rent on its office spaces for weeks

https://www.cnbc.com/2022/12/13/twitter-reportedly-hasnt-paid-rent-on-its-office-spaces-for-weeks.html



The New York Timesは2022年12月13日に、Twitterは数週間にわたって本社や支社の賃料を滞納しており、買収交渉のために従業員が利用したチャーター便の旅費である19万7725ドル(約2680万円)すら支払っていないと報じました。その理由は、イーロン・マスク氏が買収のために要した440億ドル(約5兆9670億円)の費用対策や、訴訟への準備を見越したコスト削減のためだとされています。





マスク氏が率いるチームは賃貸契約の再交渉を望んでいますが、サンフランシスコにあるTwitterの本社を所有するShorensteinをはじめとする不動産会社は、賃料を滞納しているTwitterに対して苦情を申し立てています。この報道に対して、ニュースサイト・BoingBoingは「Twitterは破産の準備をしているのでしょうか?」という見出しをつけました。



マスク氏は買収後に、活動家が広告主に圧力をかけたことで広告主がTwitterから離れており、大幅な収益源に見舞われていて「2023年中に倒産してもおかしくない」と述べたことがあります。



「Twitterはもう倒産してもおかしくない」とイーロン・マスクCEOが全社員向けメールで通知 - GIGAZINE





Twitterの内情に詳しい関係者7人の話によると、マスク氏のチームはTwitterの法務部門の刷新に着手しており、その過程で最も中心に近いアドバイザーを追放しているとのこと。例えば、マスク氏はTwitterのCEOに就任するにあたって個人弁護士のアレックス・スピロ氏をTwitterの法務・政策問題の責任者に任命しましたが、スピロ氏は既にTwitterでは働いていないと関係者らは話しています。



これは、マスク氏がレイオフや解雇を行う過程で、「Twitterの副法務顧問であるジェームズ・A・ベーカー氏は慰留するように」とスピロ氏が呼びかけたことに、マスク氏が不満を抱いたことが理由だとされています。





こうした経緯でTwitterの法務部門から人員がいなくなったため、マスク氏は他企業からかき集めた弁護士で穴を埋めようとしており、SpaceXからは6人以上の弁護士がTwitterの内部システムへのアクセス権を与えられています。SpaceXからTwitterに引き抜かれた社員の中には、法務担当ヴァイスプレジデントであるChris Cardaci氏や、シニアヴァイスプレジデント兼法務顧問であるTim Hughes氏がいます。



また、Twitterから解雇された従業員の多くはまだ退職に関する正式な書面を受け取っていないほか、マスク氏は「正当な理由」で解雇した幹部らに退職金を支払わないことを明言しています。こうした方針が訴訟に発展する可能性を見越して、マスク氏は従業員にベンダーへの支払いを控えるよう指示していると、The New York Timesは報じました。



今回の報道を取り上げたニュースメディアのCNBCは、Twitterに対して改めてコメントを求めましたが、記事作成時点では返答が得られていないとのこと。CNBCはまた、Twitterには取材の窓口となるコミュニケーション部門がもう存在していないと付け加えています。