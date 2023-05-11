タイトーとGoogleが現実世界に飛び出したインベーダーと戦うARシューティングゲーム「SPACE INVADERS: World Defense」を発表、2023年夏リリース予定
タイトーがGoogleのAR技術を使ったスマートフォン向けARシューティングゲーム「SPACE INVERS: World Defense」を2023年夏にリリースすることを発表しました。
SPACE INVADERS WORLD DEFENSE
https://spaceinvaders-wd.com/index_jp.html
発売から45年の歳月を経て#スペースインベーダー が再び襲来！— タイトー公式アカウント ???????????? (@TAITO)
没入型ARゲーム
『SPACE INVADERS: World Defense』
今夏リリース????@Google I / Oで発表されたゲームは@Google #ARCore を搭載しています。
このユニークなARゲームを
世界中でお楽しみください✨https://t.co/Ceu8kEkQL0#Google pic.twitter.com/Mkonbnm0yH
「SPACE INVADERS: World Defense」は、現実世界を背景に、3Dモデルで構築されたスペースインベーダーとの戦いを繰り広げるスマートフォン向け没入型ARゲームです。
「SPACE INVADERS: World Defense」を紹介した動画が以下。東京やブラジルなど、世界各地にスペースインベーダーが出現している様子や、ゲーム開発の画面が映し出されています。「SPACE INVADERS: World Defense」では、現実の建物や壁などから3Dモデルになったスペースインベーダーが出現し、画面をタップすることでこれらのスペースインベーダーを攻撃することができます。
SPACE INVADERS: World Defense, an immersive game powered by ARCore - YouTube
「SPACE INVADERS: World Defense」は世界中のプレイヤーとのランキングバトルも可能です。
「SPACE INVADERS: World Defense」には、Googleが提供するARソフトウェア開発プラットフォーム「ARCore」や、現地時間2023年5月10日に開催された開発者向けイベント「Google I/O 2023」において発表されたARソフトウェア開発ツール「Geospatial Creator(地理空間のクリエイター)」が使用されています。
Googleが提供する「ARCore」や「Geospatial Creator」を用いることで、ユーザーの位置情報に合わせてカスタマイズされた独自のARコンテンツをユーザーの端末に対して提供することが可能です。
???? Just announced at #GoogleIO!— Google AR & VR (@GoogleARVR)
???? Google and @TAITO are partnering to launch SPACE INVADERS: World Defense, 45 years after the original game’s release → https://t.co/802MOp7EMb
Launching later this summer, this immersive AR game transforms your city into a virtual playground! pic.twitter.com/RuYocQESzI
「Geospatial Creator」は「Adobe Aero」や「Unity」といった開発用アプリと連係して動作するツールで、コーディング技術がない人でも没入感の高いAR体験を簡単かつ短時間で作成できます。動画内では、複雑なコードを書くことなく直感的にARの地図やARゲームなどを作成する様子が示されています。
Announcing Geospatial Creator - YouTube
なお、「SPACE INVADERS: World Defense」は2023年夏にリリース予定です。
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