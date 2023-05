2023年05月11日 12時46分 動画

「被写体のフレーム外部分を追加」「天気を晴れに変更」などAIによる強力写真編集機能「Magic Editor」の作例をGoogleが公開



Googleフォトには、写真に写り込んだ不要なものを削除する「消しゴムマジック(Magic Eraser)」や、撮影時に入ったボケやぶれを取り除いて鮮明な写真にしてくれる「ボケ補整(Photo Unblur)」といった機能がありますが、新たに、AIによって写真を再構築し、簡単に編集できる「Magic Editor」が搭載されることになりました。



Google Photos Magic Editor: AI editing features coming to Pixel

https://blog.google/products/photos/google-photos-magic-editor-pixel-io-2023/





Google’s new Magic Editor uses AI to totally transform your photos - The Verge

https://www.theverge.com/2023/5/10/23716165/google-photos-ai-magic-editor-transform-pixel-io





既存の編集機能でできることは以下のムービーを見ると分かります。



写真や動画を編集する - YouTube





Magic Editorは、ジェネレーティブAIなど複数のAI技術を組み合わせることで被写体や空、背景など、写真の中の特定の部分を簡単に編集できます。以下の映像はその一例です。





ベースとなる写真はこんな感じで、滝をバックに女性が立っているものです。





編集開始。まずは後方の滝の周りにいる無関係な人々を選択。





そして除去。





続いて、女性が撮影時に下ろし忘れたバッグのストラップを選択。





削除。さすがに服のしわはそのままです。





撮影時は曇り空だったので、青空に変更。コントラストが強くなったことで、少し女性が浮き上がって見える気がします。





さらに、被写体の女性そのものを選択して右へ移動。





滝がうまく見えるような写真が仕上がりました。





別の例も公開されています。







風船を持った子どもを撮影した写真。





子どもをまず中央に寄せます。写真からはみ出ていた風船も描画されました。





続いて空を選択。





青空に変更しました。





こうした編集が可能なMagic Editorは、2023年後半に一部のGoogle Pixel端末で利用可能になる予定となっています。