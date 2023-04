サイトやアプリ読込時の画像プレースホルダを表示するBlurHashをさらに進化させた「ThumbHash」、同じデータ量でより細かな部分を表現可＆アスペクト比をエンコード＆色の正確性が向上＆透明度付きの画像もOK

「 ThumbHash 」は大きいサイズの画像から20~30バイト程度の超軽量な「なんとなく雰囲気が分かる」画像を生成してくれるツールです。 ThumbHash: A very compact representation of an image placeholder https://evanw.github.io/thumbhash/ サイトやアプリの読み込み時間が長い場合、読み込み中にユーザーが離脱してしまうだけでなく、 Googleの検索ランキング低下 などさまざまな悪影響が出てしまいます。特に画像ファイルは回線の速度や安定度次第で読み込みにかなり時間がかかるため、表示用のスペースだけ確保して後から読み込む手法が一般的です。 表示用のスペースを確保するだけでもOKなのですが、画像の読み込み前後で画面全体の印象が大きく変わるのは良くありません。そこで開発されたのが BlurHash というツールで、BlurHashを使うことで元の画像から全体の雰囲気だけを表す超軽量画像を生成できるようになりました。

2023年04月29日 23時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1d_ts

