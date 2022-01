画像ファイルのサイズ圧縮＆JPEG/PNG/WEBP/AVIF/JXLにフォーマットを変換＆オフラインでも利用可能な「Compress Images」

Compress Imagesの使い方は簡単で、上記のURLにアクセスして画面中央にある「Drag n drop images here, or click to select」と書かれた領域をクリック。Chrome・Firefox・Edgeではドラッグ&ドロップでの画像選択には対応していませんでした。

プライバシーを保護しながら画像ファイルを圧縮できるウェブツールが WebUtils の「 Compress Images 」です。画像ファイルを JPEG / PNG / WebP / AVIF / JPEG XL といった画像ファイルフォーマットに変換しながらファイルサイズを圧縮可能で、ウェブツールながらブラウザ上から画像がサーバーへ送信されることがないためオフラインでも利用可能で、画像データを傍受されたり盗まれたりする心配もありません。 Compress Images - An Online tool to compress/convert images https://www.webutils.app/image-compress

・関連記事

PNG画像を最大50倍高速にエンコード可能なライブラリ「QOI」が登場したので使ってみた - GIGAZINE



簡単に爆速で画像をリサイズ&最適化でファイル容量も削減できるソフトウェア「Assetizr」レビュー - GIGAZINE



JPEG画像をロスレスで22%も圧縮できるオープンソースソフト「Lepton」をDropboxがリリース - GIGAZINE



無料でJPG、PNG、GIF、SVG画像を圧縮して小さくしてくれる「Compressor」 - GIGAZINE



JPEG画像の「中身」は一体どうなっているのか? - GIGAZINE



2022年01月25日 23時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.