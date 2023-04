Googleが協力する「AIを使った動物とのコミュニケーション」を実現させる試みが進行中

近年はAIを利用した画像生成や高性能なチャットが注目を集めていますが、AIは芸術だけでなくさまざまな科学的研究にとっても役に立つ可能性を秘めています。新たに、GoogleのクラウドサービスであるGoogle Cloudが、機械学習を用いて動物とのコミュニケーションを実現しようとする非営利団体・ Earth Species Project の取り組みについてブログで紹介しました。 Can generative AI lead people to understand animals? | Google Cloud Blog https://cloud.google.com/blog/transform/can-generative-ai-help-humans-understand-animals-earth-species-project-conservation

2023年04月26日 06時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, サイエンス, 生き物, Posted by log1h_ik

